Governo publica MP que cria novo programa de crédito

"Este esforço poderá injetar mais de 7,5 bilhões de reais na economia até 2026", afirmou a Fazenda em comunicado.

O primeiro eixo do projeto se chama "Acredita no primeiro passo", voltado ao apoio ao microcrédito para famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais, sistema do governo que reúne informações sobre a população de baixa renda).

"Para o ano de 2024, está prevista a aplicação de até 500 milhões de reais do Fundo Garantidor de Operações-Desenrola Brasil para garantir operações para estimular o microcrédito produtivo no âmbito do Programa Acredita no Primeiro Passo", disse o Ministério da Fazenda.

O segundo eixo do programa, chamado de "Acredita no seu negócio", busca ampliar o acesso a crédito e a renegociação de dívidas para pequenos negócios, incluindo MEIs, MEs e EPPs. Ele prevê o lançamento do "Desenrola Pequenos Negócios", voltado para empreendimentos inadimplentes.

Além disso, esse pilar do programa busca permitir a renegociação de dívidas do Pronampe após a honra das garantias, permitindo o retorno dos empresários que ficaram inadimplentes em condições de elevadas taxas de juros ao mercado de crédito.

O governo também criará o "ProCred 360", iniciativa que estabelece condições especiais de taxas e garantias por meio do Fundo Garantidor de Operações (FGO) para operações destinadas a MEIs e microempresas, com faturamento anual limitado a 360 mil reais.