Petróleo sobe com queda do dólar; foco muda para dados econômicos

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram um dólar por barril nesta terça-feira, com o índice do dólar norte-americano recuando para seu patamar mais baixo em mais de uma semana e com os investidores desviando seu foco das questões geopolíticas no Oriente Médio para a situação das economias globais.

Os futuros do petróleo Brent subiram 1,42 dólar, ou 1,6%, a 88,42 dólares o barril, enquanto os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) avançaram 1,46 dólar, ou 1,8%, a 83,36 dólares o barril.