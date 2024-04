SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com viés positivo nesta quarta-feira, encontrando algum suporte no efeito da alta do minério de ferro na China nas ações da Vale, que reporta seu resultado do primeiro trimestre no final do dia.

Às 10:04, o Ibovespa subia 0,14%, a 125.318,71 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, mostrava acréscimo de 0,12%.

(Por Paula Arend Laier)