Presidente do conselho da Petrobras é reeleito; indicado de Haddad é aprovado

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A assembleia de acionistas da Petrobras reelegeu nesta quinta-feira Pietro Mendes como presidente do conselho de administração da empresa, aliado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que vem travando embates com o CEO da companhia, Jean Paul Prates.

Por outro lado, a assembleia aprovou Rafael Dubeux, atualmente secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, indicado pelo ministro de sua pasta, Fernando Haddad, em movimento que poderá contribuir com o equilíbrio de forças no colegiado.