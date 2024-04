Brasil tem fluxo cambial positivo de US$165 mi em abril até dia 19, diz BC

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de 8,400 bilhões de dólares em abril até o dia 19. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de abril até o dia 19 foi positivo em 8,564 bilhões de dólares.

SEMANA

Na semana passada, de 15 a 19 de abril, o fluxo cambial total foi negativo em 1,115 bilhão de dólares.

No acumulado do ano até 19 de abril, o Brasil registra fluxo cambial total positivo de 4,927 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o fluxo estava positivo em 10,636 bilhões de dólares.

Normalmente divulgados às quartas-feiras, os dados do fluxo cambial saíram nesta quinta-feira em função do movimento dos servidores do Banco Central por melhores salários.