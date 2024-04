Fraqueza econômica da Alemanha gera angústia em países vizinhos

As exportações suíças para a Alemanha caíram 1,1% no primeiro trimestre, já tendo caído no final de 2023.

"Isso afeta vários setores - de relógios de luxo a produtos intermediários que muitas PMEs (pequenas e médias empresas) altamente especializadas, como as da indústria eletrônica, fornecem para a Alemanha", disse Moser.

CADEIAS DE SUPRIMENTOS

Na Polônia, o setor industrial foi afetado pela recessão da Alemanha no ano passado.

A produção em setores com uso intensivo de energia, como produtos químicos ou fundição de metais, sofreu uma contração de cerca de 15% a 20% desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, disse Paweł Sliwowski, diretor do Instituto Econômico Polonês PIE.

"Esses setores estão intimamente integrados às cadeias de suprimentos alemãs", disse ele.