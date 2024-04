Exxon tem lucro menor no 1º trimestre apesar de fortes ganhos na Guiana

A Exxon, que está em vias de fechar um acordo de 60 bilhões de dólares para a aquisição da Pioneer Natural Resources, uma das maiores produtoras de petróleo de xisto, registrou ganho de 8,22 bilhões de dólares no primeiro trimestre, inferior ao lucro líquido de 11,43 bilhões de dólares registrado há um ano.

As ações caíram 1,8% nas negociações de pré-mercado, a 119,25 dólares, depois de a empresa registrar um lucro por ação de 2,06 dólares, 6% abaixo do consenso dos analistas de Wall Street de 2,20 dólares por ação, segundo estimativas da LSEG.

Os ganhos com a produção de petróleo e gás caíram 14% devido aos preços mais baixos do gás natural, enquanto o refino recuou 67% devido a margens de combustível mais fracas, derivativos de marcação a mercado e custos de manutenção mais altos.

O negócio de produtos químicos da Exxon, no entanto, foi um destaque, com lucros que mais do que dobraram devido a custos de insumos mais baixos e margens mais altas, disse a empresa.

Os ganhos de 8,22 bilhões de dólares no primeiro trimestre encerrado em 31 de março caíram 29% em comparação com o lucro ajustado de 11,62 bilhões de dólares no ano anterior.

Mas os resultados foram os segundos mais altos para um primeiro trimestre na última década, ficando somente atrás do período do ano anterior, disse a diretora financeira Kathryn Mikells. A diferença deveu-se, em parte, a ajustes fiscais e de balanço de estoque, disse ela.