Casas Bahia dispara com visão de alívio em caixa e oportunidade com recuperação extrajuidical

Em relatório a clientes, Vitor Pini e Tales Granello acrescentaram que a administração terá chance e tempo para focar no seu "turnaround" e avaliam que a empresa deve lançar um FIDC em breve, o que proporcionará a chance de aumentar as vendas com mais crédito a ser concedido aos clientes.

A expectativa é que o plano seja homologado em até 40 dias, já que a empresa tem o apoio de credores que detêm cerca de 55% da dívida elencada no processo, disse o presidente-executivo da Casas Bahia, Renato Franklin, em apresentação a analistas.

Com o fôlego adicional em fluxo de caixa nos próximos quatro anos obtido no acordo com os credores, Franklin afirmou que a empresa poderá até antecipar a execução de "algumas alavancas" do plano de transformação que será concluído em boa parte até o final deste ano.

Analistas do JPMorgan avaliam que o anúncio significa que a empresa deve manter suas operações com limitações de caixa menores do que no passado recente, ou seja, ser mais competitiva dada a maior liquidez do curto prazo, mas também veem risco de uma potencial diluição relevante da base de acionistas.

Joseph Giordano e equipe afirmaram receber positivamente a estratégia de redefinição do perfil da dívida, mas acrescentaram continuar "underweight" em Casas Bahia "devido à visibilidade limitada em torno do seu plano transformacional".

Na mesma direção, os analistas do Citi João Pedro Soares e Felipe Reboredo destacaram que o plano é importante para reduzir o serviço da dívida, mas há outras questões.