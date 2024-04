Petrobras retoma contratação de sondas para poços em terra na Bahia e Amazonas

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras lançou um processo de licitação para contratação de quatro sondas de grande porte, que vão perfurar poços de produção de petróleo e gás onshore na Bahia e Amazonas, retomando o desenvolvimento de campos em terra após focar no offshore do pré-sal nos últimos anos, afirmou a companhia em comunicado nesta segunda-feira.

As sondas devem iniciar as operações no segundo semestre de 2025.

Com isso, a Petrobras retoma o desenvolvimento da produção de campos terrestres nos Estados da Bahia e Amazonas, sendo o primeiro com extração majoritária de óleo e o segundo, de gás, destacou a companhia.