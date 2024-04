Confiança do consumidor dos EUA se deteriora em abril

"A confiança recuou ainda mais em abril, já que os consumidores se tornaram menos positivos em relação à situação atual do mercado de trabalho e mais preocupados com as condições futuras dos negócios, disponibilidade de emprego e renda", disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board em Washington.

"De acordo com as respostas de abril, os níveis elevados de preços, especialmente de alimentos e gás, dominaram as preocupações dos consumidores, com a política e os conflitos globais em um distante segundo lugar."

As expectativas de inflação dos consumidores permaneceram inalteradas em 5,3%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)