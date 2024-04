Dólar sobe e se reaproxima dos R$5,20 com expectativa sobre Fed antes de feriado

Às 17h07, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,00%, a 5,1715 reais na venda.

Pela manhã a moeda norte-americana foi influenciada, entre outros fatores, pela disputa em torno da formação da Ptax de fim de mês -- taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

No exterior, o dólar subia pela manhã ante boa parte das demais divisas, em meio a nova alta dos rendimentos dos Treasuries, o que justificava o avanço da moeda norte-americana no Brasil.

“O dólar está ganhando bem lá fora, com investidores apreensivos antes da decisão de política monetária do Fed amanhã (quarta-feira). Todo mundo quer ouvir o que o (chair do Fed, Jerome) Powell vai dizer, se ele será mais ou menos agressivo sobre a inflação”, comentou durante a tarde Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora.

“O dólar subiu aqui e lá fora, mas aqui tem mais posição defensiva por conta do feriado”, acrescentou.