Petrobras quer cota para seu diesel R sem concorrência com biodiesel, diz diretor

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras defende o estabelecimento de uma cota de mercado para seu diesel R (com conteúdo renovável) no projeto de lei do Combustível do Futuro que está no Congresso Nacional, disse o diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Mauricio Tolmasquim.

O projeto, aprovado na Câmara em março, está tramitando agora no Senado.

Ele defendeu nesta terça-feira que o diesel R, que tem percentuais de cerca de 5% de óleos renováveis, dispute um mandato de 3% de biocombustíveis avançados, como o HVO. A mistura seria feita no diesel fóssil.