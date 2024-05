Tesla recua em processo de fabricação "gigacasting" em carros elétricos

AUSTIN, Texas (Reuters) - A Tesla recuou em um ambicioso plano de inovações em gigacasting -- seu processo pioneiro de fabricação --, segundo duas fontes com conhecimento do assunto, em mais um sinal de que a fabricante de veículos elétricos está se retraindo, em meio a quedas de vendas e concorrência maior.

A Tesla tem sido líder no gigacasting, uma técnica de ponta que utiliza enormes prensas com milhares de toneladas de pressão para fundir grandes seções da parte inferior da carroceria do carro. Em um veículo típico, a parte inferior do carro pode ser formada por várias partes individuais.

No ano passado, ao desenvolver uma nova plataforma para veículos pequenos, a Tesla pretendia perfurar a parte inferior do carro em uma única peça, como a Reuters publicou com exclusividade em setembro, citando cinco fontes com conhecimento das operações de gigacasting da fabricante. O objetivo no longo prazo era simplificar radicalmente a produção e cortar custos.