Ações europeias caem após decisão do Fed e balanços mistos

O humor do mercado piorou conforme investidores avaliam os riscos em torno do conflito no Oriente Médio, as perspectivas de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) para além de junho e a temporada de balanços corporativos.

Na quarta-feira o Fed sinalizou que os juros permaneceriam mais altos por mais tempo devido às recentes leituras decepcionantes da inflação.

"Powell destacou o caminho incerto para a inflação dos EUA, mas nosso cenário base continua sendo o de que a inflação e o crescimento econômico vão desacelerar, permitindo que o Fed comece a cortar os juros em setembro", disseram analistas do UBS em nota.

Embora investidores estejam amplamente confiantes em um corte na taxa de depósito do BCE em junho, ainda há um pouco de incerteza sobre o caminho além disso.

Com relação aos lucros, a Novo Nordisk, fabricante dinamarquesa de medicamentos, elevou sua perspectiva para 2024, enquanto corre para aumentar a produção de seu tratamento para perda de peso Wegovy. Mas a concorrência da rival Eli Lilly forçou a empresa a cortar os preços do medicamento, fazendo com que suas ações caíssem quase 3%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,63%, a 8.172,15 pontos.