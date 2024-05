ArcelorMittal tem lucro acima do esperado no 1º tri

O lucro foi impulsionado principalmente por melhores resultados na América do Norte, Brasil, Europa, Índia e de suas joint ventures, compensados por resultados mais baixos no segmento de mineração, disse a empresa.

Apesar dos clientes terem adotado uma abordagem de "esperar para ver" em uma perspectiva econômica incerta, a empresa disse que os baixos estoques, especialmente na Europa, estabeleceram a base para uma recuperação da demanda.

O setor siderúrgico vem sofrendo com a fraca atividade de construção na Europa e com problemas no setor imobiliário na China, o maior consumidor e produtor mundial da liga. Nos Estados Unidos, o aumento das taxas de juros prejudicou a demanda.

A World Steel Association previu no mês passado um aumento de 1,7% na demanda global de aço em 2024, já que a demanda chinesa continua a diminuir.