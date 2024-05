CORREÇÃO (Oficial) - RS tem mais de 300 mil sem luz; barragem de usina se rompe

Nesse caso, o órgão explicou que foi necessário o desligamento, em 1° de maio, da Subestação Nova Santa Rita 525/230 kV, por questões de segurança dos profissionais e equipamentos, em função do alagamento de seu pátio.

O ONS informou ainda que está monitorando os reservatórios de hidrelétricas, em especial as que estão na bacia do Rio das Antas e do Rio Jacuí, para determinar ajustes de defluência e de instalações, como subestações e linhas de transmissão.

"O ONS acompanha a situação junto com a Companhia Energética Rio das Antas (Ceran), responsável pela usina", afirmou o ONS sobre a usina 14 de Julho, pontuando que a usina é despachada pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).

A Ceran informou em nota que o rompimento parcial do trecho direito da barragem da Usina 14 de Julho ocorreu no início da tarde desta quinta-feira com o contínuo aumento da vazão do Rio das Antas. Disse ainda que um plano de ação de emergência foi colocado em prática na véspera e que segue em contato com autoridades.

O ONS também informou que o nível do reservatório da hidrelétrica Dona Francisca chegou próximo ao limite de segurança de 100,50m, exigindo uma autorização para elevação da geração, e que a hidrelétrica Passo Real também está com nível com "elevação significativa", reforçando a necessidade de aumento da defluência.

(Por Roberto Samora e Marta Nogueira)