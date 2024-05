Dólar tem maior queda diária desde agosto sob influência de Fed e Moody's

Às 17h14, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,72%, a 5,1275 reais na venda.

Na quarta-feira, com os mercados fechados no Brasil em função do Dia do Trabalho, o Fed manteve as taxas de juros na faixa de 5,25% a 5,50% e sinalizou que ainda está inclinado a eventuais reduções nos custos de empréstimos nos EUA -- uma notícia que pesou sobre a curva de juros norte-americana na véspera e que, em tese, é desfavorável ao dólar.

Além disso, a agência Moody's reafirmou a classificação de risco de crédito do Brasil em Ba2 na quarta-feira, mas alterou a perspectiva do país de "estável" para "positiva", citando um PIB mais robusto e um progresso contínuo -- embora gradual -- em direção à consolidação fiscal.

No mercado de câmbio a ação da Moody’s foi considerada favorável ao real (desfavorável ao dólar), já que o país pode se tornar no futuro, com eventual retomada do grau de investimento, mais atrativo ao capital externo.

Assim, estes dois fatores -- o Fed e a Moody’s -- pesaram sobre as cotações do dólar na reabertura do mercado brasileiro nesta quinta-feira.

“Atribuo a queda do dólar hoje (quinta-feira) mais ao exterior. Como não tivemos mercado ontem, quando os negócios voltaram o dólar já cedeu”, comentou Matheus Massote, especialista de câmbio da One Investimentos. “E tivemos a Moody’s, que obviamente é importante”, acrescentou.