Ibovespa fecha em alta com ajuda de Fed e Moody's; Bradesco e Weg recuam

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 1,45%, a 31,80 reais, enquanto BANCO DO BRASIL ON avançou 1,06%, a 27,71 reais. Ambos reportam seus desempenhos trimestrais na próxima semana. SANTANDER BRASIL UNIT, que já divulgou seus números, fechou negociado em alta de 2,49%, a 29,62 reais.

- WEG ON caiu 1,77%, a 38,85 reais, após a fabricante de motores e componentes elétricos reportar mais cedo que teve lucro líquido de 1,33 bilhão de reais no primeiro trimestre, alta de 1,6% ante o resultado positivo obtido um ano antes e dentro das previsões do mercado. O resultado operacional medido pelo Ebitda somou 1,77 bilhão de reais, crescimento anual de 4,8%.

- GPA ON avançou 8,53%, a 3,18 reais, após divulgar no final da terça-feira sua adesão ao programa de quitação de débitos de ICMS do governo do Estado de São Paulo, obtendo assim uma redução de aproximadamente 80% em contingências de 3,6 bilhões de reais. O desembolso de caixa esperado, após descontos aplicados no contexto do acordo, representa, aproximadamente, 794 milhões de reais, mas o efeito líquido no resultado é de uma despesa estimada em 261 milhões de reais.

- MAGAZINE LUIZA ON subiu 7,35%, a 1,46 reais, encontrando apoio no alívio da curva de DI para uma recuperação, após acumular em abril um declínio de 24,44%. O índice do setor de consumo, que tende a se beneficiar de um ambiente de juros menores, fechou elevação de 0,92%. No mesmo sentido, CVC BRASIL ON saltou 12,44%, após encerrar o mês passado com uma queda acumulada de 30,69%

- CSN ON avançou 0,72%, a 14,02 reais, tendo no radar anúncio nesta quinta-feira de que fechou acordo de exclusividade nas negociações para aquisição de 100% da rival Intercement, que além do Brasil possui ativos na Argentina e é controlada pelo grupo Mover, ex-Camargo Corrêa.

- VALE ON subiu 1,00%, a 63,92 reais, em sessão sem a referência dos preços do minério de ferro na China em razão de feriado naquele país no período de 1 a 3 de maio. Na véspera, a mineradora informou que apresentará seu próximo presidente até 3 de dezembro, após a aprovação do conselho, em setembro, de uma lista tríplice de candidatos a ser apresentada por uma empresa de consultoria. A companhia disse que o novo CEO assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2025.