Maiores economias da América Latina crescerão 1,4% este ano, prevê OCDE

Por Marion Giraldo

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Os países de maior renda da América Latina, com exceção da Argentina, crescerão apenas moderadamente neste ano e no próximo porque a demanda externa permanecerá fraca, previu a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta quinta-feira.

Em sua perspectiva semestral para a região, a organização sediada em Paris disse que as sete principais economias latino-americanas crescerão, em média, 1,4% neste ano e 2,4% no próximo.