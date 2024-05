Wall Street sobe com alívio de preocupações sobre aumento de juros pelo Fed

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta quinta-feira, um dia depois que o Federal Reserve deixou as taxas de juros inalteradas e dissipou as preocupações quanto a possíveis aumentos, com o foco mudando para um relatório crucial sobre empregos no final da semana.

Embora o chair do Fed, Jerome Powell, tenha indicado que a inflação teimosamente alta faria com que um corte nas taxas de juros dos EUA, há muito esperado, fosse adiado, ele se recusou a alimentar a ideia de que as taxas poderiam precisar subir novamente.