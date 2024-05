Gerdau estuda usina de aços especiais no México

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau anunciou nesta sexta-feira que vai avaliar a instalação de uma usina de aços especiais no México com capacidade para 600 mil toneladas por ano, com sucata metálica sendo a fonte de matéria-prima da unidade.

A companhia, que nos últimos meses vem anunciando fechamentos de capacidades no Brasil citando pressão de aumento de importações de aço pelo país, afirmou que os planos para o México ocorrem em meio às "perspectivas positivas para a indústria automotiva local e o movimento de 'nearshoring' nos Estados Unidos".

(Por Alberto Alerigi Jr.; )