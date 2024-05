Líderes econômicos de Coreia do Sul, Japão e China afirmam que volatilidade cambial é um risco

SEUL (Reuters) - Os líderes econômicos de Coreia do Sul, Japão e China disseram que o aumento da volatilidade do mercado de câmbio é um dos fatores de risco que podem afetar as perspectivas de crescimento regional no curto prazo.

"O crescimento regional se fortaleceu em 2023, impulsionado pela demanda interna robusta. Espera-se que a região cresça em um ritmo mais rápido em 2024, apoiada pela demanda doméstica, pela recuperação dos investimentos e das exportações e pelos gastos firmes dos consumidores", afirmaram em um comunicado conjunto na sexta-feira.

"Os riscos podem afetar as perspectivas da ASEAN+3 no curto prazo, incluindo tensões geopolíticas, um aumento nos preços globais de commodities e nos custos de transporte, e uma desaceleração no crescimento dos principais parceiros comerciais, bem como o aumento da volatilidade do mercado de câmbio impulsionado por repercussões negativas de fatores externos", afirmaram.