Adnoc desiste de manter negociações para compra de fatia da Novonor na Braskem

SÃO PAULO (Reuters) -A Braskem anunciou nesta segunda-feira que o grupo de Abu Dhabi Adnoc não tem mais interesse em continuar com negociações com a Novonor para aquisição de participação da empresa na petroquímica brasileira.

"Fomos informados pela Adnoc que não têm interesse em dar continuidade ao processo de análise e negociações com a Novonor sobre a potencial transação", afirmou a Novonor em comunicado publicado pela Braskem em fato relevante ao mercado.

"A Novonor segue plenamente engajada no processo, em linha com o compromisso assumido com suas partes relacionadas", acrescentou a empresa.