Confiança dos investidores da zona do euro aumenta em maio pelo 7º mês consecutivo

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro melhorou pelo sétimo mês consecutivo em maio, atingindo seu nível mais alto em mais de dois anos, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O índice do Sentix para a zona do euro subiu para -3,6 pontos em maio, de -5,9 em abril, seu nível mais alto desde fevereiro de 2022, superando também a previsão de -5,0 em uma pesquisa da Reuters com analistas.

"A tendência está, portanto, se movendo na direção certa, embora em pequenos passos", disse o Sentix. "A situação dos dados é encorajadora, já que a economia parece ter digerido um pouco os vários fardos dos últimos dois anos desde o início da crise da Ucrânia."