Gastos com feriado de Primeiro de Maio na China mostram quadro misto na recuperação pós-Covid

O total gasto durante o feriado de 1º a 5 de maio foi 12,7% maior do que no ano passado, logo após a China ter suspendido as restrições relacionadas à Covid-19, e o Ministério do Turismo registrou 295 milhões de viagens domésticas durante o feriado.

Mas os gastos de 565,7 iuanes por habitante durante o feriado -- uma oportunidade fundamental para os moradores viajarem com a família à medida que o clima esquenta e as flores da primavera desabrocham -- caíram 11,5% em relação aos níveis pré-Covid em 2019, segundo cálculos da Reuters baseados em dados oficiais.

Os dados diminuem as esperanças de recuperação do consumo depois que os gastos se fortaleceram durante outro feriado recente, o Festival Qingming, mas não foi uma surpresa, disse Jonathan Yan, sócio da consultoria Roland Berger, com sede em Xangai.

"De modo geral, acho que as pessoas estão apertando o cinto e a confiança está baixa, mas elas ainda querem ter experiências", disse Yan, acrescentando que muitos viajantes optaram por destinos de curta distância no exterior, como Japão e Coreia, para o feriado de cinco dias.

"Eles não estão gastando mais dinheiro do que antes, mas ainda estão viajando enquanto fazem algumas compras ou gastam menos em compras", disse ele.

Os preços das passagens aéreas domésticas caíram no período que antecedeu o feriado, já que as previsões sugeriam que mais viajantes estavam optando por viajar de carro ou fizeram reservas antecipadas para economizar.