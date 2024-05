Tyson Foods supera estimativas de lucro após tomar medidas de controle de custos

A Tyson aumentou sua estimativa de lucro operacional total ajustado para 1,4 bilhão a 1,8 bilhão de dólares no ano fiscal de 2024, em comparação com a previsão anterior de 1 bilhão a 1,5 bilhão de dólares.

O aumento da perspectiva e os lucros acima do esperado não foram surpreendentes, mas ainda podem apoiar as ações, disse Thomas Palmer, analista do Citi Research. A Tyson também divulgou lucros melhores do que o esperado no primeiro trimestre, após fechar fábricas de processamento.

O frigorífico vem tentando recuperar sua unidade de frangos há anos, mas teve dificuldades com o excesso de oferta em 2023. As margens operacionais ajustadas aumentaram para 3,9% no último trimestre, em comparação com 3,7% negativos no ano anterior.

A empresa elevou sua previsão de lucro operacional ajustado em frangos para 700 milhões a 900 milhões de dólares, em comparação com uma perspectiva anterior de 500 milhões a 700 milhões de dólares.

No entanto, as vendas da unidade recuaram 8,3% no trimestre, à medida que os preços caíram 2,1%. Os volumes caíram 6,1%, em grande parte devido à redução da produção nos Estados Unidos, disse a Tyson.

A empresa vem enfrentando a desaceleração da demanda de alguns clientes preocupados com os preços, que estão reduzindo suas compras em meio aos preços ainda altos dos alimentos e aos custos dos empréstimos.