Wall Street fecha em alta pela terceira sessão com otimismo em relação a corte de juros

Depois que o Fed sinalizou na semana passada que estava inclinado a eventuais reduções nos custos de empréstimos, mas que queria ganhar "maior confiança" de que a inflação continuaria a cair antes de cortar a taxa básica, autoridades de política monetária reiteraram essa mensagem nesta segunda-feira.

O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse que o nível atual da taxa de juros deve desacelerar a economia o suficiente para que a inflação retorne à meta de 2% do banco central norte-americano, com a força do mercado de trabalho dando às autoridades tempo para esperar.

Operadores estão atualmente precificando 46 pontos-base de cortes nos juros do Fed até o final de 2024, com o primeiro ajuste esperado para setembro ou novembro, de acordo com o aplicativo de probabilidade de juros da LSEG.

O Dow Jones subiu 0,46%, para 38.852,27 pontos. O S&P 500 ganhou 1,03%, para 5.180,74 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 1,19%, para 16.349,25 pontos.

A maioria dos setores do S&P 500 terminou em território positivo. O índice de energia esteve entre os melhores desempenhos, subindo em parte devido ao fato de os futuros do gás natural dos EUA terem atingido seu maior nível em 14 semanas.