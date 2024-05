Escassez de alimentos e combustíveis amplia problemas em RS alagado

“Muitos produtores e atacadistas possuem estoques de até 90 dias. Isso significa que, mesmo diante de desafios climáticos, o fornecimento de alimentos está assegurado”, afirmou a Ceasa em comunicado.

Conforme entidades dos setores de supermercados e combustíveis, os desabastecimentos são pontuais e causados pelo aumento da demanda somado à dificuldade de acesso às cidades para reposição.

Com o alagamento de ruas e avenidas, os principais acessos à capital gaúcha estão bloqueados, e as únicas chegadas seguras são pela RS-040, por Viamão, e pela RS-118, por Alvorada. As duas rodovias têm registrado engarrafamentos constantes nos dois sentidos devido às enchentes, que já deixaram ao menos 90 mortos e 132 desaparecidos.

No domingo, um caminhão-tanque que saiu de Canoas levou 10 horas para chegar à capital, contou à Reuters o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado (Sulpreto), João Carlos Dal’Aqua. Sem trânsito, não levaria mais do que uma hora.

Duas das cinco bases de distribuição próximas à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, que atendem à maior parte do Estado, estão paralisadas pelos alagamentos. Nas demais unidades, o setor tem dificuldades no trabalho por causa da ausência de funcionários que tiveram suas casas invadidas pela enchente.

“Tem produto, mas o escoamento está sendo lento. Essa é a dificuldade e, por isso, alguns postos estão secando”, disse Dal’Aqua.