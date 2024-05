Lucro da BP cai 40% com interrupção em refinaria se sobrepondo a aumento da produção

O lucro ficou 5% abaixo das previsões dos analistas, prejudicando os esforços do CEO Murray Auchincloss para estabilizar a empresa após um período conturbado que se seguiu à demissão abrupta de seu antecessor, Bernard Looney, em setembro.

Auchincloss, que foi chefe de finanças sob o comando de Looney, prometeu simplificar as operações da BP e cortar custos diante das dúvidas dos investidores sobre os planos de reduzir o foco da empresa em petróleo e gás e expandir os negócios de baixo carbono.

Na terça-feira, a BP lançou uma meta de economia de custos de pelo menos 2 bilhões de dólares até o final de 2026 em relação a 2023.

O lucro subjacente de custo de reposição do primeiro trimestre, que a empresa usa como definição para lucro líquido, não atingiu a previsão de consenso de 2,87 bilhões de dólares dos analistas consultados pela empresa e ficou bem aquém do lucro de 3 bilhões de dólares no trimestre anterior e de 5 bilhões de dólares um ano antes.

A BP superou as previsões de lucros no trimestre anterior, mas não as alcançou nos dois anteriores.

Os resultados refletiram os preços mais baixos da energia e o impacto da paralisação em sua refinaria de Whiting, em Indiana, que foi parcialmente compensado por um forte resultado comercial de petróleo, margens de refino mais altas e produção de petróleo e gás.