Petróleo cai com sinais de redução no aperto da oferta

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam ligeiramente mais baixos nesta terça-feira devido a sinais de diminuição das preocupações com a oferta, enquanto os participantes do mercado mudaram o seu foco para os dados sobre os estoques dos Estados Unidos, previstos para serem publicado mais tarde e na quarta-feira.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com queda de 0,17 dólar, a 83,16 dólares o barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fecharam com recuo de 0,10 dólar, a 78,38 dólares.