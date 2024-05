Taxas futuras de juros sobem ainda sob efeito do Copom e após IPCA acelerar

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs tiveram alta firme nesta sexta-feira ainda refletindo a divisão no Copom de dois dias antes, com investidores receosos de que o Banco Central possa se tornar leniente com a inflação a partir de 2025, quando a cúpula da instituição terá novo perfil, em um dia marcado ainda pela divulgação do IPCA de abril, levemente acima do esperado, e pela alta dos yields dos Treasuries.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,31%, ante 10,268% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,58%, ante 10,493% do ajuste anterior.