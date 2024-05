Ações da China caem após dados fracos sobre crédito e notícias sobre tarifas dos EUA

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta segunda-feira, pressionadas por dados fracos de crescimento do crédito e notícias de novas tarifas dos Estados Unidos, mesmo com o Ministério das Finanças divulgando um cronograma há muito esperado para a emissão de 1 trilhão de iuanes em títulos de estímulo especial.

Os novos empréstimos bancários na China caíram mais do que o esperado em abril em relação ao mês anterior, enquanto o crescimento amplo do crédito atingiu uma mínima recorde, informou o banco central no sábado, levantando a perspectiva de mais medidas para apoiar a economia.

O Ministério das Finanças da China disse nesta segunda-feira que iniciará as tão esperadas vendas de 1 trilhão de iuanes (138,23 bilhões de dólares) de títulos do Tesouro de longo prazo, o que Pequim espera que ajude a estimular os principais setores da economia.