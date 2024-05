É preciso manter os juros até que moderação da inflação esteja clara, diz vice-chair do Fed

E até que esses dados cheguem, "acho que é apropriado manter a taxa de juros em território restritivo", disse Jefferson em uma conferência sobre comunicação do banco central realizada pelo Federal Reserve de Cleveland.

A economia está "em uma posição sólida em termos de empregos que ainda estão sendo criados, o crescimento ainda está ocorrendo", disse Jefferson. Mas, ao mesmo tempo, "o declínio da inflação foi atenuado no primeiro trimestre deste ano e isso, para mim, é uma fonte de preocupação".

O segundo no comando do Fed observou que o essa situação geralmente saudável da economia permite que ele se concentre no trabalho que precisa ser feito para reduzir as pressões dos preços.

Os comentários de Jefferson nesta segunda-feira foram os primeiros desde a mais recente reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central. Em 1º de maio, o Fomc manteve a meta para a taxa de juros do banco central, conforme esperado, enquanto os banqueiros centrais continuam a procurar evidências de que as pressões inflacionárias persistentes observadas no início do ano estão novamente diminuindo. A taxa de juros do Fed permanece entre 5,25% e 5,5% desde julho passado.

De modo geral, as autoridades do Fed ainda acreditam que poderão reduzir a taxa de juros, desde que as pressões inflacionárias comecem novamente a se enfraquecer em direção à meta de 2%.

Porém, algumas autoridades questionaram nos últimos dias se a política monetária está em um nível restritivo o suficiente para que a inflação volte a se aproximar da meta, embora essas autoridades não tenham dito que o Fed precisa aumentar os juros novamente.