Hapvida eleva lucro líquido ajustado a R$506,8 mi no 1º tri

(Reuters) - A Hapvida apurou lucro líquido ajustado de 506,8 milhões de reais no primeiro trimestre, um salto em relação ao lucro de 33,1 milhões de reais do mesmo período no ano anterior.

Na comparação com o trimestre anterior, o lucro líquido ajustado subiu 53,3%. O resultado veio acima do esperado por analistas, de lucro ajustado de 287,2 milhões de reais, segundo dados da LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado no trimestre somou 1,01 bilhão de reais, crescimento de 59,4% ano a ano, o maior valor desde a combinação de negócios com a NotreDame Intermédica, segundo a companhia, com a margem passando de 9,4% para 14,5%.