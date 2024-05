Câmara aprova projeto que cria Letra de Crédito do Desenvolvimento

A votação do projeto era necessária porque ele trancava a pauta da Casa e, portanto, impedia a análise de outra proposta -- a que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por três anos e zera os juros do estoque da dívida para aliviar o caixa do Estado, devastado por fortes chuvas e enchentes.

(Reportagem Redação Brasília)