Ibovespa sobe apesar da queda de Petrobras em dia cheio; Hapvida dispara

Nesse sentido, agentes financeiros acompanhavam declarações do chair do Fed, Jerome Powell, de que espera que a inflação continue caindo até 2024, como aconteceu no ano passado, embora sua confiança nisso tenha dimnuído depois que os preços subiram mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre.

Em Wall Street, o S&P 500 tinha variação positiva de 0,04%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,4747%, de 4,481% na véspera.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuava 2,4% após a petrolífera divulgar queda de 37,9% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, para 23,7 bilhões de reais, frustrando as expectativas do mercado e ainda reportando dividendos menores do que o esperado.

- NATURA&CO ON caía 5,06%, com o balanço do primeiro trimestre mostrando um salto no prejuízo líquido consolidado, que chegou a 935 milhões de reais ante resultado negativo de 652 milhões que havia sofrido um ano antes. O Ebitda caiu 9% e a receita líquida recuou 6%.

- HAPVIDA ON disparava 9,43%, reagindo ao resultado do primeiro trimestre, com salto no lucro líquido ajustado para 506,8 milhões de reais, de lucro de 33,1 milhões no mesmo período no ano anterior. O resultado veio acima do esperado por analistas.