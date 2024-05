J.P. Morgan aponta divisão mais profunda no Copom e prevê pausa em cortes da Selic em junho

Para o J.P. Morgan, a ata dificulta prever os próximos passos do Copom, pois não deixa claro qual a visão majoritária para junho nem quais fatores os membros do comitê consideram mais importantes no momento.

"Considerando que as expectativas de inflação para o médio prazo parecem estar aumentando, pelo menos no curto prazo, presumimos que o ciclo de flexibilização irá pausar na próxima reunião", disseram os economistas. "Depois da próxima reunião, a visibilidade é muito mais reduzida, e prevemos que o BC esperará até que haja mais certeza sobre a tendência global de desinflação e menores desequilíbrios internos."

O banco destacou que a ata apontou divergências em diferentes níveis entre os membros do Copom, não apenas sobre o custo de se descumprir a orientação anterior de um corte de 0,50 ponto percentual, mas também em torno do balanço de riscos para a inflação, com alguns membros apontando um possível viés altista.

"O grupo que votou a favor do 0,50 ponto percentual optou por reiterar que é difícil extrair a dinâmica da inflação subjacente em um ambiente incerto, questão que provavelmente aumentará no futuro à medida que comecemos a ter os primeiros impactos econômicos após as enchentes no Rio Grande do Sul", acrescentou o J.P. Morgan.

A instituição financeira concluiu que os membros que votaram pelo corte de 0,25 ponto percentual devem defender uma pausa no ciclo de flexibilização caso não haja uma redução das incertezas globais ou fatores internos que interrompam o aumento recente das expectativas de inflação para o médio prazo.

(Por Victor Borges)