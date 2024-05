Prejuízo da Natura&Co salta 43% no 1º tri e chega perto de R$1 bi

Barbosa afirmou no balanço que, no Brasil, a Avon "ainda enfrenta dificuldades... mas já se percebe uma tendência de melhora quando olhamos o mês a mês, e nossa expectativa é que a receita da Avon se estabilize ao longo do segundo semestre do ano".

Apesar disso, o executivo afirmou que a Natura&Co segue estudando "uma possível separação da Avon", mas não deu mais detalhes.

A Natura&Co teve fluxo de caixa livre negativo de R$ 1 bilhão, R$ 368 milhões a menos que o desempenho também negativo de um ano antes, explicado por fatores que incluíram "faseamento de investimentos".

A companhia afirmou que o número das chamadas "consultoras" disponíveis no Brasil caiu 21,8% na comparação anual, para 1,6 milhão no primeiro trimestre, devido "principalmente à saída de consultoras menos produtivas". Já na América Latina hispânica o número de vendedoras caiu 19,1% no período.

A Natura&Co afirma que está priorizando "produtividade em detrimento da expansão no número de consultoras".