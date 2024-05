Haddad diz que novas medidas serão anunciadas para o RS toda semana

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o governo federal pretende anunciar a cada semana novas medidas voltadas ao Rio Grande do Sul, em meio às enchentes que têm atingido o Estado e provocado danos materiais e humanos.

"Dia sim dia não haverá um anúncio", disse Haddad.

Em evento de anúncio de medidas para o Rio Grande do Sul, na cidade gaúcha de São Leopoldo, Haddad indicou ainda que há um comprometimento com o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), de que a solução dada a dívidas de outros Estados com a União também será aplicada ao Rio Grande do Sul.