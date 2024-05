Bolsas da Europa interrompem série de nove altas pressionadas por Siemens

A Siemens fechou em baixa de 6,6%, a queda mais forte em mais de dois anos, depois que o lucro do segundo trimestre fiscal do grupo caiu 2% e não atingiu as estimativas do mercado.

A ação pesou sobre o índice DAX, de Frankfurt, enquanto o setor mais amplo de bens e serviços industriais perdeu mais de 1%.

O setor automotivo foi o mais afetado, com queda de 1,2%, atingido por baixas de BMW e Daimler Truck, que recuaram 6,3% e 5,1%, respectivamente.

O setor de energia também caiu 1%, com a petrolífera BP em baixa de 1,5% e a Eni perdendo 2,2% depois que o Tesouro da Itália vendeu uma participação de 2,8% na empresa por 1,4 bilhão de euros.

As esperanças de custos de empréstimos mais baixos no final do ano mantiveram o STOXX 600 negociado próximo a recordes. As autoridades do Banco Central Europeu (BCE), sugeriram um corte na taxa de juros em junho, mas as perspectivas além disso continuam incertas.

O formulador de políticas do BCE, Martins Kazaks, disse que a autoridade monetária não tem pressa em flexibilizar a política de juros, de modo que as medidas subsequentes poderiam ser espaçadas para dar tempo para avaliação.