Centeno, do BCE, vê taxas de juros mais baixas em breve

LISBOA (Reuters) - A inflação da zona do euro está em um declínio sustentado em direção a 2% e as taxas de juros do Banco Central Europeu certamente começarão a diminuir, disse o membro do BCE Mario Centeno nesta quinta-feira, recusando-se a prever se isso acontecerá na próxima reunião em junho.

"Essa aproximação da taxa de inflação de 2% é real e estamos certos de que a taxa de juros da política monetária cairá", disse ele em uma coletiva de imprensa em Lisboa.

"O mercado espera que a redução comece em junho... Não vou antecipar a decisão", disse ele, acrescentando que a taxa será decidida com base em dados a cada reunião, e que ele prefere cortes graduais em vez de uma redução brusca e repentina.