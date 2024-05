Dow Jones toca marca recorde de 40.000 pontos com esperanças de corte de juros

O índice de referência S&P 500 e o índice de tecnologia Nasdaq também reduziram ganhos anteriores em negociações instáveis e terminaram em baixa. Dez dos 11 setores do S&P 500 fecharam em queda, com as ações do setor de bens de consumo básicos sendo o único que obteve ganhos.

"O ambiente atual parece estar concentrado no que o Fed pode ou não fazer, uma vez que começamos o ano com a expectativa de que o Fed cortaria os juros até seis vezes, mas isso caiu mais recentemente para uma ou duas vezes", disse Silas Myers, chefe-executivo e gerente de portfólio da Mar Vista Investment Partners.

Os investidores estão apostando em dois cortes de 0,25 ponto percentual na taxa de juros do Federal Reserve este ano e estimam uma chance de 70% de que a primeira redução ocorra em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME.

Os três índices de Wall Street atingiram recordes de fechamento na quarta-feira, depois que os dados mostraram um aumento menor do que o esperado nos preços ao consumidor em abril, indicando que a inflação havia retomado sua tendência de queda.

Dados desta quinta-feira também mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, embora as condições do mercado de trabalho continuem bastante restritas, mesmo com o arrefecimento do crescimento do emprego.

O Dow Jones caiu 0,10%, para 39.869,38 pontos. O S&P 500 perdeu 0,21%, para 5.297,10 pontos. O Nasdaq perdeu 0,26%, para 16.698,32 pontos.