Ibovespa titubeia com Petrobras ainda pesando e hesitação em NY

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caía 0,94%, com investidores ainda avaliando os potenciais reflexos da mudança no comando após decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca com a nova presidente acelerar investimentos no comando da estatal, para que seja a principal indutora de emprego e renda no país. A Petrobras disse na véspera que a análise da indicação de Magda Chambriard para presidência da companhia levará até 15 dias.

- VALE ON mostrava acréscimo de 0,25%, em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, com as notícias de que as autoridades chinesas estão considerando a compra pelo governo de imóveis não vendidos, o que melhorou o sentimento dos investidores e as perspectivas de demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 2,56%.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação negativa de 0,06%, enquanto BRADESCO PN perdia 0,15%.

- MINERVA ON valorizava-se 3,97%, em dia positivo para o setor, com JBS ON registrando alta de 2,06% e BRF ON subindo 2,16%. MARFRIG ON, que divulgou na noite da véspera lucro líquido de 62,6 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo resultado negativo de 634 milhões de reais um ano antes, era negociada em alta de 1,85%.

- AUREN ENERGIA ON, que não faz parte do Ibovespa, recuava 5,65%, após anunciar na véspera a incorporação da AES Brasil, formando a terceira maior geradora de energia do Brasil. A relação de troca equivale a 0,762 ação da AES Brasil para cada ação da Auren, que é controlada por Votorantim e CPP Investments. AES BRASIL ON, que também não está incluída na carteira do Ibovespa, disparava 14,01%.