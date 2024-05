Latam amplia frequências de voos internacionais no Brasil; Air France adiciona rota

A Latam disse que a partir de 27 de outubro aumentará os voos de São Paulo para Orlando, Los Angeles, Johanesburgo, Milão, Roma, Madri e Lisboa em 38% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Todos os voos serão operados em aeronaves widebody com capacidade para até 410 passageiros, disse a Latam, como o Boeing 777. A frota de longo curso da empresa também inclui o Boeing 787.

DE VOLTA À PRÉ-PANDEMIA

Na manhã de quinta-feira, a Air France KLM anunciou que aumentará suas operações no Brasil com um voo conectando Paris e Salvador três vezes por semana a partir do final de outubro.

“O Brasil é um dos países que mais recebeu investimentos da Air France nos últimos meses”, disse o diretor da companhia para a América do Sul, Manuel Flahault, acrescentando que os voos serão feitos em aviões Airbus A350.

Com a nova frequência, a Air France KLM voltará ao número de voos semanais que tinha no Brasil antes da pandemia - 44 operações por semana servindo também São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém.