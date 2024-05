Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem na última semana

Embora o mercado de trabalho permaneça saudável, ele está se reequilibrando de forma constante após o aumento total de 525 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve desde março de 2022 para esfriar a demanda na economia em geral.

O afrouxamento das condições do mercado de trabalho e a retomada da tendência de queda da inflação aumentaram as chances de um corte nos juros em setembro. No mês passado, o banco central dos EUA deixou sua taxa de juros de referência inalterada na atual faixa de 5,25% a 5,50%, onde está desde julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)