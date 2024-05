Ações da China e de Hong Kong saltam com novo estímulo ao setor imobiliário

As medidas compensaram o sentimento de estagnação da manhã, após dados decepcionantes sobre vendas no varejo e imóveis.

"Vimos uma maior urgência por parte das autoridades para estabilizar o mercado imobiliário, o que é uma notícia bem-vinda depois que vimos os preços das moradias em abril com o maior declínio mensal do ciclo atual", disse Lynn Song, economista-chefe no ING.

O índice imobiliário do CSI300 e as empresas imobiliárias do continente listadas em Hong Kong saltaram 9% e 5%, respectivamente.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,01%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,03%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,91%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,34%, a 38.787 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,91%, a 19.553 pontos.