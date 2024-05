Musk e ministro da Saúde da Indonésia lançam Starlink voltado ao setor de saúde

DEPASAR (Reuters) - Elon Musk e o ministro da Saúde da Indonésia, Budi Gunadi Sadikin, lançaram neste domingo o serviço de internet via satélite da SpaceX para o setor de saúde do país, com o objetivo de melhorar o acesso em partes remotas do extenso arquipélago.

Musk, o bilionário chefe da SpaceX e da Tesla, chegou à ilha turística indonésia de Bali em um jato particular antes de participar da cerimônia de lançamento em um centro de saúde comunitário na capital da província, Denpasar.

Vestindo uma camisa batik verde, Musk disse que a disponibilidade do serviço Starlink na Indonésia ajudará milhões de pessoas em partes remotas do país a acessar a internet. A Indonésia tem mais de 270 milhões de habitantes e três fusos horários diferentes.