Dólar avança frente ao real em semana de digulgação da ata do Fed

Os investidores estão no aguardo da ata da última reunião de política monetária do Fed, que será divulgada na quarta-feira, com foco no que as autoridades do banco central norte-americano sinalizarão sobre o futuro da taxa básica de juros do país.

"Hoje temos uma agenda fraca nos Estados Unidos, mas o dia começou muito agitado", disse Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital.

"O mercado está muito à espreita do que podemos ver essa semana com a ata do Fed para entender bem como está a perspectiva", acrescentou.

Em sua decisão no início deste mês, o Fed manteve os juros estáveis, na faixa de 5,25% a 5,50%, e sinalizou que ainda está inclinado a eventuais reduções nos custos de empréstimos, mas avaliou as leituras de inflação até aquele momento como decepcionantes.

Desde então, em falas separadas na última semana, os membros do FEd demonstraram cautela com a inflação. Eles reconheceram uma virada positiva depois que números mostraram que os preços ao consumidor nos EUA subiram menos que o esperado em abril, mas isso ainda não fez com que dissessem algo concreto sobre quando os juros podem cair.

Os investidores preveem uma probabilidade de quase 82% de que o Fed reduzirá os juros em pelo menos 25 pontos-base em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.