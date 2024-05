Fazenda abre renegociação de dívidas tributárias envolvendo plataformas de petróleo

BRASÍLIA (Reuters) - A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) lançaram nesta segunda-feira um edital de renegociação de dívidas tributárias decorrentes de contratos de afretamento de embarcações e plataformas de petróleo, o que pode abrir margem para adesão da Petrobras.

A transação vai abordar os débitos decorrentes de IRRF, da CIDE, do PIS e da Cofins sobre remessas ao exterior decorrentes desses tipos de contratos, informou em nota o Ministério da Fazenda. Poderão ser indicadas dívidas cujas cobranças são alvo de contestação administrativa ou judicial.

Segundo a pasta, os contribuintes que aderirem terão acesso a descontos que podem variar de 35% a 65% do valor em aberto da dívida, a depender do plano de pagamento escolhido no momento da adesão.