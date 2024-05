Petróleo recua com preocupações sobre inflação e juros nos EUA

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram menos de 1% nesta segunda-feira, à medida que autoridades do Federal Reserve disseram que estavam aguardando mais sinais de que a inflação nos Estados Unidos está recuando antes de o banco central norte-americano começar a reduzir as taxas de juros.

Dois dirigentes do Fed disseram que ainda não estão prontos para afirmar que as tendências da inflação estão novamente se movendo de forma sustentável de volta para a meta de 2% da autarquia, o que pesou nos preços após dados na semana passada mostrarem um alívio bem recebido nas pressões sobre preços ao consumidor em abril.

Taxas de juros mais baixas reduziriam os custos de empréstimos para consumidores e empresas, o que poderia impulsionar o crescimento econômico e a demanda por petróleo.